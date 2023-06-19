Определен победитель конкурса на строительство поликлиники в Кондратово стоимостью 269 млн рублей

Победителем конкурса на проектирование и строительство поликлиники в Кондратово ООО «СЗ “ЖБК-Инвест”» из Перми (входит в холдинг Yarus Group). Цена контракта составит 269 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба краевого правительства, в ближайшее время управление капитального строительства Пермского края заключит договор с компанией-победителем конкурса. Разработать проект подрядчик должен до конца 2023 года.

Как указано в техническом задании, в поликлинике должен быть организован полный цикл оказания медицинской помощи взрослому населению с пропускной способностью 100 посещений в смену. В здании разместятся кабинеты приема узких специалистов, процедурные помещения, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, будет организован блок рентгендиагностики и дневной стационар по терапевтическому профилю на шесть коек.