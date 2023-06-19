В Новороссийске задержали жителя, причастного к убийству 22-летней давности

В Новороссийске задержали мужчину, обвиняемого в причинении смерти более 22 лет назад. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба СУ СК по Краснодарскому краю

В ночь на 9 августа 2000 года к находившимся на улице Михайлова двум пьяным мужчинам подошел ранее незнакомый им 53-летний потерпевший. Они начали ссориться, и двое пьяных ударили его несколько раз кулаками и скрылись. Через несколько часов незнакомый мужчина скончался от полученных травм.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. В 2003 году одного из двух фигурантов осудили. Однако личность напарника он скрыл от следствия.

Следователи и сотрудники уголовного розыска повторно отработали всех свидетелей по делу. Они установили причастность к совершению данного преступления 42-летнего приезжего. Летом в 2000 году он был в гостях у родственников, а в последнее время вновь проживал в Новороссийске.

Мужчине предъявили обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Он полностью признал вину. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства преступления и собирать доказательства.

Татьяна Ручкина

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