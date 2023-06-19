Петербуржцам разрешили тратит маткапитал на ДМС

Бюджетно-финансовый комитет петербургского ЗакСа одобрил проект закона о расширениях возможностей маткапитала.
Согласно нему, деньги, выделенные регионом, можно будет потратить на оформление добровольного медицинского страхования ребенка и получение коммерческих медицинских услуг. По словам одного из авторов проекта депутата Дениса Четырбока, это позволит получить полноценное лечение в различных медицинских учреждениях без очередей.
Как отметил господин Четырбок, с момента введения региональных выплат в 2012 году материнский капитал получили свыше 63 тыс. семей из Петербурга. Почти половина при этом не реализовала пособие. Планируется, что расширение возможностей маткапитала даст семьям возможность реализовать выделенные средства.