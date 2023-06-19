«Тот, кому причиняют боль, испытывает навязчивое желание на ком-то отыграться»

Широкий общественный резонанс вызвал поступок кубанской школьницы: третьеклассница истязала щенка на камеру и выкладывала записи в соцсети. Полиция Краснодарского края организовала проверку по факту жестокого обращения с животным. В итоге девочку поставили на профилактический учет. Свое поведение она объяснила желанием привлечь подписчиков. Это второй случай детской жестокости к животным за неделю. 13 июня в Армавире полиция задержала подростка, который забил палкой семь уток и 17 кроликов. Краснодарский психотерапевт Анна Бондаренко связывает рост детской агрессии в обществе с влиянием интернет-контента.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анна Бондаренко

Фото: предоставлено автором Анна Бондаренко

Фото: предоставлено автором

«Количество обращений по поводу агрессивного поведения детей в моей практике растет ежегодно. Причин тому множество. Так, исследователи доказали, что соцсети вытесняют из жизни современных детей чтение, спорт, усвоение культурных ценностей. В интернете нет правил, дети осваивают огромные объемы негативной информации, включая сцены насилия и асоциального поведения. Эффект накопления ведет к снижению эмоциональной чувствительности, а авторитет родителей и учителей еще никогда не был так мал, как сейчас!

Чтобы ребенок мог подавить свои агрессивные импульсы, он должен быть этому научен. Плюс должно быть неприятие агрессивного поведения в социуме. А социум детей сейчас — в соцсетях. А там — нецензурная лексика, жестокие розыгрыши, издевательства над людьми и животными, словом, формируется толерантность к насилию. Теперь для детей лидеры мнений — блогеры, которые идут на все, чтобы набрать как можно больше подписчиков, потому что это возможность заработать деньги на рекламе, а с психологической точки зрения — наркотик "славы". Сам механизм соцсетей так устроен — чем больше шокового контента, тем больше можно привлечь внимания и поклонников. Критическое мышление начинает действовать лет с 18–19, теперь даже позже. Так что дети подхватывают "дурной пример" не раздумывая.

В этих условиях очень важно психологическое просвещение родителей, которого у нас в стране практически нет. Поколение родителей, умеющих растить детей без агрессии, только начинает формироваться, но и это далеко не массовое явление.

Между тем даже не все взрослые умеют выдерживать напряжение без агрессии, этому нужно учиться. А напряжение в современных экономических и политических условиях постоянно растет. Высокий уровень стресса всегда ведет к агрессии, часто к аутоагрессии. Школы с переполненным классами, шум — учителя не в состоянии управлять таким количество перевозбужденных детей, и те "сливают" напряжение, как могут. В классах краснодарских школ учатся по 40 и более детей, а количество классов в некоторых учебных заведениях уже с трудом укладывается в алфавит.

Гаджетов море, проконтролировать, что смотрит ребенок, родителям становится все сложнее.

При всем этом каждый случай индивидуален. Например, агрессия у детей очень часто является реакцией на жестокое обращение в семье и в крайне редких случаях симптомом психического заболевания. Тот, кому причиняют боль, испытывает навязчивое желание на ком-то отыграться. Так работает травма. Тот, кого бьют дома, дать сдачи не может. И он мстит, как может. Пусть кому-то станет так же больно, как мне! К сожалению, у нас нет системы защиты детей от домашнего насилия от слова "совсем".

Вот и получается — анонимность в соцсетях обеспечивает безнаказанность, никакого стыда, ведь я не знаю тех, кто это видит, и они для меня никто. Психологическое вознаграждение в виде внимания к себе закрепляет в мозгу такие действия как "круто, буду еще!". В сочетании с первопричиной — агрессией в семье — это выливается в нарастающую тенденцию детской жестокости.

Родителям, которые заметили агрессивное поведение у ребенка, не откладывая нужно обратиться к детскому психологу. Специалист поможет определить причину. Это может быть и травля ребенка в школе, и психологическая травма, и патология. Повторю, все очень индивидуально. Ну и посмотреть, нет ли в собственной семье причин, ведь даже ссоры между родителями дети очень тяжело переживают в одиночку».

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