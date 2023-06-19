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Росприроднадзор выявил экологические нарушения на «Русвиниле»

На кстовском предприятии «Русвинил» (производит поливинилхлорид, входит в СИБУР) выявлены многократные превышения допустимых выбросов загрязняющих веществ в воздух. Об этом сообщили в межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Плановая проверка в 2022 году показала, что в воздухе превышена предельная концентрация серной кислоты (в 219,4 раза), метанола (в 113,7 раза), диоксида азота (в 24,2 раза) и других загрязняющих веществ. Кроме того, инспекторы выявили нарушения в работе установок очистки газа и в обращении с отходами.

Росприроднадзор обязал «Русвинил» устранить нарушения до сентября 2023 года. Ведомство планирует привлечь предприятие к административной ответственности.

Оперативный комментарий от «Русвинила» получить не удалось.

Елена Ковалева

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