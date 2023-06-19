Перинатальный центр Удмуртии закроется на санобработку с 26 июня

В Удмуртии с 26 июня по 16 июля временно закроется Перинатальный центр Первой республиканской клинической больницы. Как сообщает пресс-служба минздрава республики, данная мера связана с проведением профилактических и противоэпидемических мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Отметим, что исключение составит детская реанимация. Продолжат работать также койки для женщин с преждевременными родами на сроке 22-32 недели, предлежанием плаценты и тяжелой акушерской и соматической патологией с 22 до 32 недель.

На время закрытия учреждения в родильный дом №6 из всех городов и районов Удмуртии будут направлять беременных женщин с тяжелой акушерской и соматической патологией с 33 недель, а также на нормальные и преждевременные роды с 33 недель из Октябрьского, Ленинского и Первомайского районов Ижевска. В роддом №5 будут поступать женщины с 33 недель на нормальные и преждевременные роды из Устиновского, Малопургинского, Завьяловского и Якшур-Бодьинского районов.

Кроме того, на плановую санитарную обработку с 17 июля по 7 августа закроется роддом №6, с 28 августа по 17 сентября — роддом №5 (ГКБ №7).