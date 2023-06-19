Минприроды Кубани проиграло иск станции техосмотра из Геленджика на 60 млн рублей

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение АС края об отказе во взыскании с компании «Алевит» 60 млн руб. в пользу министерства природных ресурсов региона за вред, причиненный лесному фонду. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в 2010 году между департаментом лесного хозяйства Краснодарского края и ООО «Алевит» был заключен договор аренды лесного участка площадью 2,1 га, расположенного в Геленджикском лесничестве (Кабардинское участковое лесничество). Участок был предоставлен в аренду обществу сроком на 49 лет для осуществления рекреационной деятельности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Алевит» зарегистрировано в 1996 году в Геленджике. Учредитель — Татьяна Лалетина (100%). Основной вид деятельности — технический осмотр автотранспортных средств. В 2022 году выручка составила 551 тыс руб., убыток — 143 тыс. руб.

В 2021 году инспектор ГКУ КК «Комитет по лесу» провел проверку в отношении арендуемого лесного участка и установил нарушения условий договора. Как следует из выводов специалиста, часть дорожно-тропиночной сети имела твердое покрытие, а в проекте освоения лесов обозначена как пешеходная дорожка с мягким покрытием. Кроме того, участок использовался для диагностики автомобилей, что является нецелевым использованием, так как лесной участок предоставлен для осуществления рекреационной деятельности.

Также на арендуемом участке располагалось строение со смотровой ямой для диагностики автомобилей.

«Нарушения лесного законодательства, выразившиеся в самовольном снятии почвы, на площади более 3 тыс. кв.м., по мнению истца, привели к причинению ущерба лесам, в размере 60,2 млн руб.»,— говорится в решении суда.

Однако согласно выводам судебных экспертов, на арендуемой территории не производились земляные работы со снятием почвы. На территории автомобильной стоянки строительство производилось без земляных работ, под слоем искусственной насыпи имеется почва как самостоятельное природное тело, пригодная для восстановления (рекультивации).

Кроме того, суд установил, что дорожно-тропиночная сеть уже существовала на спорном лесном участке, что подтверждается космическим снимком за 2003 год.

Тат Гаспарян

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