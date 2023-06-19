«Эстимейт можно легко преодолеть»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассуждает о том, насколько оправдан высокий эстимейт некоторых лотов на примере олимпийки баскетболиста и вещей Кена Голдина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

«Баскетбольных команд было много, но Dream Team — только одна. Их имена стали легендарными еще до того, как они попали в состав мужской олимпийской сборной США по баскетболу 1992 года: Ларри Берд, Мэджик Джонсон, Карл Мэлоун, Патрик Юинг, Чарльз Баркли, Скотти Пиппен и, конечно же, Майкл Джордан, самая яркая звезда в созвездии супергигантов»,— так начинается длинный текст на сайте Sotheby’s.

В нем подробно рассказывается о Dream Team и особенно о Джордане, а подводит этот текст к топ-лоту проходящих до 28 июня торгов The Dream Team — спортивной куртке на молнии, которую Джордан надевал на церемонию вручения золотых медалей на Олимпийских играх 1992 года, с подписью баскетболиста. Эстимейт — $1-3 млн. Только вдумайтесь в эту цифру.

Раньше я бы решила, что это сумасшествие, но недавно я начала смотреть нетфликсовский документальный сериал King of Collectibles. О Кене Голдине, основателе очень успешного бизнеса, связанного с продажей разных коллекционируемых вещей — от плюшевых медведей и первого компьютера Apple до бейсбольных карточек.

Вещей на тему спорта у Голдина вообще чуть ли не больше всего, и цены на них зашкаливают. Набор тех самых карточек — $1 млн, джерси знаменитого бейсболиста — $10 млн, и от серии к серии ставки растут. На фоне битв на аукционе Голдина $1-3 млн за куртку самого Джордана кажется эстимейтом, который можно легко и непринужденно преодолеть.