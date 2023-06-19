Фото на миллион

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о фотокамере, которая ушла с молотка почти за $1 млн

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leitz Photographica Auction Фото: Leitz Photographica Auction

На аукционе Leitz Photographica продали фотокамеру за €900 тыс. Редкая модель середины XX века Leica 250 GG Reporter вместе с электроприводом MOOEV стартовала с отметки в €150 тыс. и эстимейтом в €300 тыс.

За что же покупатель выложил такие деньги? Уникальный для 1936 года аппарат вмещал 10 м полноформатной 35 мм пленки. Пользователь мог сделать 250 снимков, не перезаряжаясь. Собственно, отсюда индексы в названии. Разместить такое количество кадров удалось за счет кассетных корпусов большого размера. Внушительные габариты этих барабанов придали устройству особый вид.

Еще одним не менее важным фактором уникальности стал модуль электропривода MOOEV, который как раз использовался для работы с пленкой на высокой скорости. В частности для натяжения и перемотки. Многие камеры Leica производились и поставлялись немецким «Люфтваффе» во время Второй мировой войны. Но только 92 из них были оснащены вышеназванным электромотором.

Эту комбинацию фотоаппарата и электропривода использовали для воздушной разведки. Чаще всего на печально известных пикирующих бомбардировщиках Stuka. В результате многие фотокамеры были утеряны в воздушных боях. Сегодня известно лишь о 16-ти «выживших» экземплярах.

Более того, исследования в архиве Leica показали, что конкретный аппарат является последним среди моделей Reporter с двигателем MOOEV, покинувшим компанию. Кроме того, состояние камеры признано хорошим. А на одной из ее пластин есть гравировка: «N.L.L.-V-III A6» (NLL — это Nationaal Luchtvaartlaboratorium — Национальная авиационная лаборатория).

Стоимости лоту добавило редкое для авиационных камер тех времен совпадение. Мотор и камера были из одного фабричного комплекта. Обычно на земле пилоты оставляли мотор прикрученным к корпусу самолета, а камеру для работы снимали и на ее место запросто могли установить другую.

По мнению оценщиков Leica 250 GG Reporter с электромотором сравнима по редкости с оригинальной Leica 0-Series 1923 года. Такая на позапрошлом аукционе ушла с молотка за рекордные €14,4 млн.