Пермский авиатехникум получил макеты авиадвигателей

В авиатехникум имени Швецова поступили макеты двигателей, выпускаемых в Перми. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина Фото: телеграм-канал Дмитрия Махонина

«Новый учебный корпус авиатехникума им. Швецова уже пополняется оборудованием, причем сразу — эксклюзивным. “ОДК-Авиадвигатель” передал техникуму полноразмерные макеты двигателей ПД-14 и ПС-90А, созданные в Перми. Их установят в одном из учебных кабинетов, чтобы студенты могли изучать устройство двигателей на практике»,— написал глава региона.

Губернатор также отметил, что «ОДК-Авиадвигатель» и «ОДК — Пермские моторы» помогают готовить новые кадры для отрасли. Промышленники передавали техникуму им. Швецова учебные комплексы, лабораторные стенды, станки, помогали с ремонтом учебных аудиторий.