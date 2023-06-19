Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жительница Краснодара в ходе конфликта порезала ножом своего сожителя

Сотрудники краснодарской полиции задержали 51-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Краснодару.

Фото: УМВД России по городу Краснодар

Фото: УМВД России по городу Краснодар

В ходе расследования правоохранители выяснили, что сожитель подозреваемой злоупотреблял алкоголем, после чего начался конфликт. Мужчина несколько раз толкнул женщину, вследствие чего при падении она повредила кисть левой руки. Разозлившись, пострадавшая взяла в руки декоративный нож и нанесла сожителю множественные порезы, а после вызвала скорую помощь.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом (ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Валерия Каманина

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...