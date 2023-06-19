Жительница Краснодара в ходе конфликта порезала ножом своего сожителя

Сотрудники краснодарской полиции задержали 51-летнюю женщину, подозреваемую в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Краснодару.
Фото: УМВД России по городу Краснодар
В ходе расследования правоохранители выяснили, что сожитель подозреваемой злоупотреблял алкоголем, после чего начался конфликт. Мужчина несколько раз толкнул женщину, вследствие чего при падении она повредила кисть левой руки. Разозлившись, пострадавшая взяла в руки декоративный нож и нанесла сожителю множественные порезы, а после вызвала скорую помощь.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту нападения с ножом (ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Подозреваемой грозит до десяти лет лишения свободы.