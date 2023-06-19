Суд взыскал с «Альфастроя» 7 млн рублей по иску областного минстроя

Арбитражный суд Челябинской области взыскал с ООО «Альфастрой» в пользу министерства строительства и инфраструктуры региона 7 млн руб. в качестве процентов за пользование денежными средствами. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Судебный акт является дополнительным решением по удовлетворенному в мае 2023 года иску о взыскании с «Альфастроя» (Челябинск) 42,9 млн руб. авансовых платежей и процентов за пользование чужими денежными средствами. Требования областной минстрой заявил после расторжения неисполненного госконтракта по капремонту больницы в региональном центре. Поскольку суд взыскал проценты за пользование средствами с мая 2021-го по апрель 2022 годов, а не на дату вынесенного решения, истец подал дополнительное заявление.

Компанией «Альфастрой» владеет и руководит депутат Челябинской городской думы Олег Иванов. Он выступает фигурантом ряда уголовных дел и находится под домашним арестом. В частности, Олега Иванова обвиняют в уклонении от уплаты налогов (пп. «а», «б» ч.2 ст.199 УК РФ). По версии следствия, руководитель «Альфастроя» содействовал внесению в документы бухгалтерского учета и налоговые декларации заведомо ложных сведений, что привело к неуплате налога на добавленную стоимость (НДС) и налога на прибыль за 2017–2019 годы на общую сумму более 516 млн руб.

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