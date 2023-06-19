В Симферополе с начала года выявили больше 1 тысячи фактов незаконной торговли

В Симферополе с начала 2023 года выявили более 1 тыс. фактов несанкционированной торговли. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Симферополя Фото: пресс-служба администрации Симферополя

По заявлению начальника департамента административно-технического контроля Инны Шевченко, за аналогичный период прошлого года по результатам рейдов было составлено 883 административных протокола. Госпожа Шевченко отметила, что всех нарушителей информируют о местах проведения ярмарок и наличии свободных мест на городских рынках с целью побуждения ведения деятельности предпринимателей в правовом поле.

В ходе рейдов было изъято более 150 кг скоропортящейся продукции и около 740 единиц текстиля и других товаров.

Анастасия Донскова

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