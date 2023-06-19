ВТБ увеличил продажи розничных кредитов в Самарской области

В первом квартале 2023 в Самарской области банк ВТБ выдал более 7,5 тыс. розничных кредитов на общую сумму 7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

По сравнению с январем-мартом 2022 года розничных кредитов ВТБ в Самарской области увеличились на 30%. Розничный кредитный портфель регионального подразделения банка на 1 апреля составил 95,3 млрд руб.

Наибольшим спросом в Самарской области пользовались кредиты наличными, выдачи которых в первом квартале выросли в полтора раза. В январе-марте самарцы оформили около 6,4 тыс. таких займов на общую сумму 3,8 млрд руб. Портфель кредитов наличными на конец периода превысил 51 млрд руб.

За отчетный период также было предоставлено 350 автокредитов на сумму 350 млн руб или в два раза больше, чем в первом квартале 2022 года. Средний чек сделки составил 1 млн руб.

Евгений Чернов