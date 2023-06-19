Госдолг Удмуртии сократился на 2 млрд рублей за май

Государственный долг Удмуртии на 1 июня 2023 года сократился до 71,96 млрд руб., что на 2,09 млрд руб. меньше показателя за прошлый месяц. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В структуре госдолга кредиты из федерального бюджета по ставке 0,1% годовых составили 93% от общего объема или 66,96 млрд руб., обязательства по ценным бумагам — 5 млрд руб. или 7%, ставка — 10,5% годовых.

Отмечается, что в мае власти региона взяли краткосрочный кредит в размере 1,2 млрд руб. от управления Федерального казначейства по республике по ставке 0,1% годовых. Срок возврата —до 20 декабря 2023 года. Займ взят для своевременной выплаты зарплаты работникам бюджетной сферы и предоставления соцвыплат жителям региона. При этом 10 мая власти Удмуртии досрочно погасили бюджетный кредит в размере 3,3 млрд руб.

Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 июня составили 133 млн руб. Просроченная задолженность по госдолгу и расходам на его обслуживание отсутствует.