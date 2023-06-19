В Краснодарском крае снижаются цены на продовольствие

Стоимость продуктов питания в Краснодарском крае в мае продолжила снижаться в годовом выражении. Продовольственные товары в регионе подешевели по сравнению с маем прошлого года на 0,4%, отмечают в Южном ГУ Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Как отмечают аналитики банка, цены на зерно благодаря высокому урожаю прошлого года остаются на пониженном уровне. Это сдерживает рост затрат животноводов на корма. Более того, в крае увеличилось поголовье КРС на 5,5%, и это тоже повлияло на рост производства молока в январе—мае на 13,2% по сравнению с таким же периодом 2022 года. Под влиянием этих факторов снизились цены на молоко и некоторые молочные продукты — например, сметану и сливочное масло.

Однако на Кубани выросли цены на автомобильное топливо. Из-за ожиданий возможного снижения компенсирующих выплат производителям на оптовом рынке вырос спрос на бензин.

Кроме того, в Краснодарском крае продолжил дорожать и отдых. Рост туристического потока привел к ускорению в годовом выражении роста стоимости проживания в одно- и двухзвездочных гостиницах. Сильнее всего за год выросла цена на гостиницы четырех и пяти звезд, однако в мае годовой рост стоимости проживания в них замедлился.

Как сообщили в Южном ГУ Банка России, в целом инфляция в Краснодарском крае в мае составила 2,6%. По прогнозу Банка России, в 2023 году годовая инфляция составит 4,5–6,5%, вернется к 4% в 2024 году, а далее будет находиться в районе 4%.

Андрей Пугачев