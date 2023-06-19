В Крыму и Севастополе за 2022 год в 3,5 раза увеличилось количество нелегальных свалок

Число нелегальных мест складирования отходов в Крыму и Севастополе за 2022 год выросло почти в 3,5 раза. Такие данные в своем исследовании приводит аудиторского-консалтинговая сеть FinExpertiza.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

По информации сети, в Крыму за 2022 год количество несанкционированных свалок выросло с 63 до 213 объектов, в Севастополе — с 24 до 87 объектов. Всего аналитики компании насчитали 38 российских регионов, где увеличилось число нелегальных мест складирования отходов в 2022 году. Среди них — Хабаровский и Ставропольский края, Амурская и Ростовская область, республика Коми и другие регионы.

Всего за прошлый год в стране было выявлено 16,43 тыс. нелегальных свалок, при этом устранено на 16% больше — 19,04 тыс. объектов, подсчитали аналитики компании.

Как прокомментировала президент FinExpertiza Елена Трубникова, стихийные свалки чаще всего образуются на окраинах дачных обществ, в лесных зонах возле крупных автотрасс и на обочинах дорог. Для многих предприятий действующие штрафы за размещение отходов в неположенном месте обходились дешевле, чем транспортировка мусора на легальные полигоны. В сокращении незаконных свалок должно помочь принятое ужесточение наказания за сброс отходов в неположенных местах из машин и грузовиков. Теперь не только вырастут штрафы, но и вводится возможность конфискации транспортного средства.

К несанкционированным свалкам Росприроднадзор относит территории, используемые для размещения отходов производства и потребления, но не предназначенные для этого и не обустроенные в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

Андрей Пугачев