На трассе М7 в Татарстане начали собирать строение моста через Каму

В Татарстане на автодороге М7 начались работы по сборке пролетного строения моста через Каму протяженностью 1,3 км. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Волго-Вятскуправтодор».

Рабочим необходимо собрать 130 блоков массой порядка 11 тыс. тонн. Речь идет о металлоконструкциях

индивидуального проектирования, которые разрабатывались именно для этого моста. Позже блоки будут подняты на стапельную площадку, а далее пролетное строение соберут в единую цельнометаллическую конструкцию и надвинут на русловые опоры. Операция по надвижке стартует в конце лета 2023 года.

"Ъ-Казань"