«Опора России» проведет в Краснодаре конференцию «Бизнес в новых реалиях. Как развивать и масштабировать»

К участию приглашаются представители МСП

В Краснодаре во вторник, 20 июня, состоится большая конференция «Бизнес в новых реалиях. Как развивать и масштабировать». Организатором мероприятия выступает краевое отделение «Опоры России».

Конференция в первую очередь будет интересна и полезна представителям малого и среднего бизнеса (МСП). В качестве спикеров выступят опытные бизнесмены, которые раскроют темы импортозамещения и кредитования, инвестиций и мер поддержки, цифровизации, социального и молодежного предпринимательства. Отдельно на встрече обсудят работу с Ираном, Китаем, внешнеэкономическую деятельность, а также возможности МСП на популярных маркетплейсах.

На конференции предусмотрена возможность нетворкинга, в программе мероприятия кофе-брейк и открытые дискуссии.

Конференция «Бизнес в новых реалиях. Как развивать и масштабировать» соберет участников разного уровня, единомышленников, благодаря которым можно обрести новые полезные знакомства, заявить и себе и о своем бизнесе.

Участие в конференции бесплатное.

Зарегистрироваться можно здесь

Время и место проведения: 20 июня, 10:30, г. Краснодар, ул. Гоголя, 6, Event-площадка «Сцена»

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