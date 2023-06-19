Кубань получит 840 млн рублей из федерального бюджета на развитие сельских территорий

Правительство Российской Федерации выделит Краснодарскому краю 840 млн руб. по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий», сообщает пресс-служба администрации региона. Распоряжение подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Бюджетные средства будут направлены на строительство новых социальных объектов, а также на обновление и создание инженерной инфраструктуры в небольших и отдаленных поселениях Кубани. В рамках федеральной государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2023 году в Краснодарском крае реализуют почти 100 проектов. В Усть-Лабинском районе строится детский сад, в Брюховецком – дом культуры и спортивный зал, в Кореновском – сельский дом культуры. В сельских муниципалитетах идет ремонт библиотек и амбулаторий, открываются фельдшерско-акушерские пункты, реконструируются водозаборы и газопроводы.

В настоящее время в сельской местности проживает более 40% населения Краснодарского края, поэтому повышение качества жизни в хуторах и станицах является одним из приоритетных направлений политики краевой власти, отмечает пресс-служба региональной администрации.

Анна Перова, Краснодар