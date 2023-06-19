В екатеринбургских офисах Сбербанка запустили услугу по проведению частных сделок

В офисах Сбербанка в Екатеринбурге появилась бесплатная услуга по проведению частных сделок, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе банка. Помещение заранее бронировать не нужно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным банка, жители могут воспользоваться услугой при покупке или продаже подержанных и новых товаров, недвижимости или автомобиля. Для этого нужно прийти в удобный филиал в часы его работы. «При необходимости сотрудник банка предоставит покупателю и продавцу готовый шаблон договора, предложит воспользоваться сервисом безопасных расчетов, оформив аккредитив, а при наличном расчете поможет пересчитать купюры и проверить их подлинность»,— сказано в сообщении.

По словам председателя Уральского Сбербанка Дмитрия Суховерхова, рынок сделок между физическими лицами растет каждый год более чем на 25%. «Чтобы продавец и покупатель чувствовали себя в комфортно, Сбер предоставил возможность оформлять сделки в офисах банка»,— отметил господин Суховерхов.

Напомним, ранее Сбербанк открыл в Екатеринбурге первый в России технохаб. Он расположился в бизнес-центра Neboplaza на улице Розы Люксембург, 56а. Здание рассчитано на 1,7 тыс. рабочих мест, а залы для проведения мероприятий вмещают до 150 человек. Также на территории хаба создали специальный центр адаптации для новых IT-сотрудников (IT Bootcamp).

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте