В Новороссийске водитель с ребенком в машине попал в аварию, пытаясь сбежать от полиции

В Новороссийске водитель Lada Priora, перевозивший ребенка, попал в аварию, пытаясь уйти от погони с полицейскими. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Новороссийску.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 июня около 19:30 в Южной Озереевке. Сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании маршрута выявили автомобиль, в котором водитель перевозил ребенка без детского кресла. Полицейские потребовали от мужчины остановиться, но он проигнорировал требование и попытался скрыться от них. В результате автомобиль нарушителя столкнулся с другим авто. После ДТП мужчина попытался сбежать с места происшествия, но его задержали.

В отношении правонарушителя составили три административных протокола по ч. 3 ст. 12.23, по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ (нарушение правил перевозки детей, невыполнение требования об остановке и неповиновение сотрудникам полиции).

В соцсетях сообщают, что в результате аварии ребенок не пострадал.

Анастасия Донскова

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