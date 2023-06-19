В Перми и Хохловке закрыли кафе, в которых отравились дети из Екатеринбурга

Краевое управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по фактам отравления детей в трех кафе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее о закрытии одного из них в Хохловке сообщила пресс-служба судебных приставов.

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ЧП произошло с группой детей, приехавших в Пермь из Екатеринбурга: из 27 человек пятеро заболели. Дети питались в кафе архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и двух пермских кафе: «Дикоросы» на ул. Газеты «Звезда» и «Fresh Мix» на Комсомольском проспекте.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы у заболевших детей, в кафе и их сотрудников для проведения лабораторных исследований. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

По результатам обследований в отношении хозяйствующих субъектов — ИП Субботиной (кафе-парк «Дикоросы»), ИП Колотилиной (кафе «Fresh Mix»), ИП Апкиной (кафе архитектурно-этнографического музея «Хохловка») составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дел судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания ИП Апкиной, ИП Колотилиной, ИП Субботиной на срок 30 суток.