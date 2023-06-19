Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 13:53

В Перми и Хохловке закрыли кафе, в которых отравились дети из Екатеринбурга

Краевое управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование по фактам отравления детей в трех кафе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Ранее о закрытии одного из них в Хохловке сообщила пресс-служба судебных приставов.

Фото: 2Gis

Фото: 2Gis

ЧП произошло с группой детей, приехавших в Пермь из Екатеринбурга: из 27 человек пятеро заболели. Дети питались в кафе архитектурно-этнографического музея «Хохловка» и двух пермских кафе: «Дикоросы» на ул. Газеты «Звезда» и «Fresh Мix» на Комсомольском проспекте.

Специалисты Роспотребнадзора взяли пробы у заболевших детей, в кафе и их сотрудников для проведения лабораторных исследований. При обследовании кафе выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства.

По результатам обследований в отношении хозяйствующих субъектов — ИП Субботиной (кафе-парк «Дикоросы»), ИП Колотилиной (кафе «Fresh Mix»), ИП Апкиной (кафе архитектурно-этнографического музея «Хохловка») составлены протоколы об административном правонарушении. По результатам рассмотрения дел судами назначены наказания в виде административного приостановления деятельности по оказанию услуги общественного питания ИП Апкиной, ИП Колотилиной, ИП Субботиной на срок 30 суток.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...