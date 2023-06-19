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Приговор энгельсскому предпринимателю Армену Джуликяну вступил в силу

Обвинительный приговор энгельсскому бизнесмену Армену Джуликяну вступил в законную силу — Саратовский областной суд оставил его без изменений. Первая инстанция признала Армена Джуликяна виновным в в особо-крупном мошенничестве (ст.159 ч.4 УК РФ) в январе 2023 года. Судья Энгельсского районного суда Мария Серебрякова приговорила Джуликяна к трём годам лишения свободы в колонии общего режима и оштрафовала его на 500 тыс руб. По второму эпизоду мошенничества и отмывании денег истекли сроки для привлечения к ответственности, решил суд.

Гособвинение настаивало, что в марте 2015 года подсудимый, будучи руководителем ООО «НБА», заключил договор на поставку нефти заграницу. Контрагент перечислил подконтрольной подсудимому фирме (ООО «Алмаз») 76,5 млн руб; та исполнила свои обязательства лишь частично. Поступившие средства оказались распределен зачислены между счетами 14 организаций в Саратовской и Пензенской областях, в том числе на расчетный счет ООО «НБА» в сумме свыше 9,7 млн руб. Для легализации средств осужденный организовал подписание формального договора между ООО «НБА» и ООО «Алмаз».

Армен Джуликян также через подставных лиц предоставил в регистрирующий орган и администрацию Энгельсского района документы и неправомерно завладел правом собственности на земельный участок, который затем продал третьим лицам. Ущерб бюджету оценили в 7,5 милн руб.

Апелляцию подали как сторона обвинения, так и сторона защиты, однако коллегия по уголовным делам Саратовского областного суда оставила жалобы без удовлетворения.

Никита Маркелов

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