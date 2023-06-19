КАД у Таллиннского шоссе сузят для проезда на восемь дней

Участок внешнего кольца КАД между развязками с Западным скоростным диаметром (ЗСД) и Таллинским шоссе будет сужен для проезда на восемь дней, сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Для автомобилистов будут недоступны третья и четвертая полосы.

Ограничения, вызванные дорожными работами, продлятся с 27 июня по 5 июля. На первой и второй полосах участка на этот срок будет ограничена допустимая скорость до 50 км/ч. Сроки производства работ могут быть скорректированы с учётом погодных условий, отметили в ФКУ. Работы будет выполнять АО «ВАД».

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