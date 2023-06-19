В Челябинской области за год ликвидировали 646 незаконных свалок

В 2022 году в Челябинской области были ликвидированы 646 несанкционированных свалок отходов. По динамике сокращения незаконных мусорных полигонов регион вошел в число субъектов-лидеров РФ. Об этом сообщается в исследовании аудиторско-консалтингового агентства FinExpertiza.

На конец 2022 года в Челябинской области насчитывалось 513 незаконных свалок, что на 525 меньше, чем годом ранее. В 2022-м в регионе появился 121 новый несанкционированный мусорный полигон.

В целом по России в прошлом году количество несанкционированных свалок отходов в России снизилось на 17%, или на 2,6 тыс. объектов. Наибольшее число незаконных мусорных полигонов зафиксировано в Башкортостане (901), Бурятии (849), Оренбургской (787) и Астраханской областях (630), и в Коми (540).

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