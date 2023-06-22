Приоритетные мероприятия программы декарбонизации Группы ЛУКОЙЛ

|Задачи
|Повышение энергетической эффективности
|Повышение энергетической эффективности
|Повышение эффективности. Расширение использования ВИЭ
|Основные мероприятия
|Полезное использование ПНГ. Оптимизация бурения. Экономия ТЭР2 (Программа энергосбережения)
|Модернизация оборудования и оптимизация технологических процессов. Экономия ТЭР (Программа энергосбережения)
|Строительство энергообъектов, использующих ВИЭ. Экономия ТЭР (Программа энергосбережения)
|Ожидаемый результат
|Сокращение прямых выбросов ПГ от стационарного сжигания топлива на собственные нужды и от сжигания на факелах. Предотвращение выбросов ПГ в результате сокращения потребления покупной электроэнергии
|Сокращение прямых выбросов СО2. Исключение потребления жидкого топлива. Предотвращение выбросов ПГ в результате сокращения потребления покупной электроэнергии
|Предотвращение выбросов СО2 благодаря использованию энергии, выработанной от возобновляемых источников (обеспечивающая генерация), а также в результате сокращения потребления покупной электроэнергии