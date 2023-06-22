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Коммерсантъ FM
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Приоритетные мероприятия программы декарбонизации Группы ЛУКОЙЛ

Направления деятельностиНефтегазодобыча Нефтепереработка и нефтехимия Электроэнергетика
ЗадачиПовышение энергетической эффективностиПовышение энергетической эффективностиПовышение эффективности. Расширение использования ВИЭ
Основные мероприятия Полезное использование ПНГ. Оптимизация бурения. Экономия ТЭР2 (Программа энергосбережения)Модернизация оборудования и оптимизация технологических процессов. Экономия ТЭР (Программа энергосбережения)Строительство энергообъектов, использующих ВИЭ. Экономия ТЭР (Программа энергосбережения)
Ожидаемый результат Сокращение прямых выбросов ПГ от стационарного сжигания топлива на собственные нужды и от сжигания на факелах. Предотвращение выбросов ПГ в результате сокращения потребления покупной электроэнергииСокращение прямых выбросов СО2. Исключение потребления жидкого топлива. Предотвращение выбросов ПГ в результате сокращения потребления покупной электроэнергииПредотвращение выбросов СО2 благодаря использованию энергии, выработанной от возобновляемых источников (обеспечивающая генерация), а также в результате сокращения потребления покупной электроэнергии

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