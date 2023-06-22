Приоритетные мероприятия программы декарбонизации Группы ЛУКОЙЛ

Направления деятельности Нефтегазодобыча Нефтепереработка и нефтехимия Электроэнергетика Задачи Повышение энергетической эффективности Повышение энергетической эффективности Повышение эффективности. Расширение использования ВИЭ Основные мероприятия Полезное использование ПНГ. Оптимизация бурения. Экономия ТЭР2 (Программа энергосбережения) Модернизация оборудования и оптимизация технологических процессов. Экономия ТЭР (Программа энергосбережения) Строительство энергообъектов, использующих ВИЭ. Экономия ТЭР (Программа энергосбережения) Ожидаемый результат Сокращение прямых выбросов ПГ от стационарного сжигания топлива на собственные нужды и от сжигания на факелах. Предотвращение выбросов ПГ в результате сокращения потребления покупной электроэнергии Сокращение прямых выбросов СО2. Исключение потребления жидкого топлива. Предотвращение выбросов ПГ в результате сокращения потребления покупной электроэнергии Предотвращение выбросов СО2 благодаря использованию энергии, выработанной от возобновляемых источников (обеспечивающая генерация), а также в результате сокращения потребления покупной электроэнергии