В центре Уфы из-за форума перекроют четыре улицы

В центре Уфы из-за проведения X форума регионов России и Беларуси будет закрыто движение с 25 по 28 июня, сообщили в пресс-службе администрации города. Так, ограничат проезд по улице Генерал-губернатора Перовского и участкам улиц Гафури – от Пушкина до Пятигорской, Гоголя – от Тукаева до Валиди и Аксакова – от Пушкина до Валиди. Также изменятся схемы движения общественного транспорта.

Ранее сообщал «Ъ-Уфа», что до 3 июля будет перекрыт участок улицы Валиди — от улиц генерал-губернатора Перовского до Гафури. Форум проводится ежегодно с 2014 года под патронатом Совета Федерации и Совета республики национального собрания Беларуси.

Венера Хисамова

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