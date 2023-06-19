ФСБ получила участок на берегу Смоленки в Петербурге под строительство жилого дома

Управление ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области получило в собственность участок на улице Беринга в Василеостровском районе, пишет «Деловой Петербург» со ссылкой на данные Росреестра. Ведомство планирует построить здесь многоэтажный жилой дом для сотрудников и их семей.

По оценке издания, общая площадь объекта может составить до 16 тыс. кв. м, а стоимость строительства обойтись в 1,7-1,9 млрд рублей. Согласно планам ФСБ, поданным в городской комитет по архитектуре и строительству, в доме будет 200 квартир. Рыночная стоимость самого участка площадью 0,75 га эксперты на рынке недвижимости оценивают чуть меньше чем в 1 млрд рублей.

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