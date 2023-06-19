Возгорание железнодорожного оборудования произошло в Удмуртии на перегоне

В Удмуртии на перегоне «Бугрыш — Кичево» произошло возгорание технических обустройств. Инцидент зарегистрировали 17 июня в 2:40, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги. Данная ситуация на движение пассажирских поездов не повлияла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Возгорание оперативно ликвидировали. В настоящее устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Отметим, что об инциденте также сообщил телеграм-канал Shot. По их данным, происшествие повлияло на движение пяти поездов, которые были задержаны на срок от 5 до 50 минут. Причиной стали загоревшиеся путевая коробка с проводами и деревянная шпала, а на месте обнаружили несколько отпечатков неизвестного. Рассматривается версия о возможной диверсии.