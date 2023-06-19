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В Ульяновской области снимут 20 документальных фильмов о селах региона

Мария Шпак

В Ульяновской области снимут 20 документальных фильмов о различных селах региона. Об этом «Ъ-Волга» рассказала руководитель Школы креативных индустрий Мария Шпак.

Лаборатория документального кино 73DOC для молодых режиссеров из различных российских регионов организована Школой креативных индустрий и Ульяновсккинофондом. Проект направлен на совместную работу молодых людей с профессионалами по производству короткометражного документального кино. С 6 по 18 июня 20 участников лаборатории прошли образовательный интенсив, а с 19 по 25 июня будут работать над фильмами. Съемки организованы в четырех южных районах Ульяновской области: Новоспасском, Радищевском, Павловском и Старокулаткинском.

С 1 по 26 июля участники лаборатории проведут самостоятельный монтаж отснятого материала при поддержке кураторов. Общий призовой фонд проекта составляет 150 тыс. руб.

Андрей Сазонов

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