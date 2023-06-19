Кубань получит 577 млн рублей на комплексное развитие сельских территорий

В 2023 году в Краснодарский край направят 577,7 млн руб. на комплексное развитие сельских территорий. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации станицы Каневская Фото: пресс-служба администрации станицы Каневская

Еще 259,4 млн руб. регион получит в 2024 году.

«Эти средства предусмотрены в бюджете на 2024 год, но будут направлены регионам уже сейчас, что позволит ускорить реализацию проектов»,— говорится в сообщении.

В поселениях Краснодарского края на выделенные средства обновят и построят дома культуры, детские сады, школы, спортивные и хозяйственные объекты.

В общей сложности из федерального бюджета на данные цели средства в объеме 4,6 млрд руб. направят в 33 региона. Среди них — Адыгея (637,1 млн руб — в 2023 году, 225,5 млн руб. — в 2024) и Крым (20,9 млн руб. — в 2023 году, 29,5 млн руб. — в 2024 году).

Анастасия Донскова

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