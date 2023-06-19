Петербург вошел в число регионов РФ с наименьшим количеством жителей за чертой бедности

Санкт-Петербург разделил с Татарстаном первое место рейтинга регионов РФ по уровню сокращения бедности, посчитало агентство «РИА Новости». Регионы с 4,5% жителей за чертой бедности обошли столицу и Татарстан с 5%.

Замкнуло топ-5 рейтинга Московская область с показателем в 5,5%. В целом, отмечается в исследовании, число живущих за чертой бедности в России по итогам года обновило исторический минимум, составив 9,8% населения. Это около 14,3 млн человек.

В среднем по стране бедность снизилась на 1,2% за год. Самый большой прогресс был в Еврейской автономной области, Республике Алтай, Кабардино-Балкария и Волгоградская область.

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