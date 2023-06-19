В Китае одобрено первое с 2015 года размещение акций девелопера

Комиссия по ценным бумагам Китая одобрила заявку China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings на частное размещение акций на 8,5 млрд юаней ($1,2 млрд). Это первое с 2015 года разрешение, выданное регулятором местному девелоперу, сообщает Bloomberg.

China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings является шестым по объему продаж оператором недвижимости Китая. Еще в декабре прошлого года компания сообщила о намерении продать свои акции муниципальным властям Шэньчжэня, а вырученные средства потратить на строительство объектов и выплату долгов. Сама компания является государственной и базируется в Шэньчжэне.

Власти Китая в ноябре прошлого года сняли запрет для девелоперов на привлечение средств путем продажи акций, пытаясь таким образом вывести сектор из кризисного состояния. По данным Bloomberg, по меньшей мере еще пять застройщиков намерены провести частное размещение акций.

Китайский сектор недвижимости переживает затяжной кризис с осени 2021 года. Тогда стало известно о финансовых проблемах девелоперского холдинга China Evergrande Group, долги которого превысили $300 млрд. В июле прошлого года сообщалось, что правительство Китая намерено выделить на поддержку проблемных застройщиков в общей сложности 1 трлн юаней ($148 млрд).

Кирилл Сарханянц