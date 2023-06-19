В Башкирии планируют объявить дополнительным выходным днем 27 июня

Власти Башкирии планируют перенести выходной день с субботы, 24 июня, на вторник, 27 июня. Об этом сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров на оперативном совещании.

Вопрос о переносе выходного уже практически решен, соответствующий проект постановления подготовлен администрацией главы Башкирии, отметил господин Назаров. Мера связана с проведением Х форума регионов России и Белоруссии, который состоится в Уфе с 26 по 28 июня. На 28 июня также выпадает Курбан-байрам. Перенос выходного позволит, по словам премьер-министра, «разгрузить» город. «Когда гости приедут, часть уфимцев смогут спокойно отдыхать и уехать из города»,— отметил Андрей Назаров.

Первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии Урал Кильсенбаев уточнил, что пока речь идет о переносе выходного дня для госслужащих, работников муниципальных и бюджетных учреждений. Предпринимателям и негосударственным компаниям будет рекомендовано 27 июня объявить нерабочим днем.

Наталья Балыкова

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