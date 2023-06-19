Суд обязал мэрию Новороссийска продлить договор аренды участка в парке с владельцем аттакционов

Администрация Новороссийка по решению Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда продлит договор аренды земельного участка с ООО «Сказка-Град» в парке Ленина до 2025 года. Постановление суда опубликовано в картотеке арбитржаных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ленинский парк (г.Новороссийск) / VK Фото: Ленинский парк (г.Новороссийск) / VK

Как следует из материалов дела, договор аренды спорной территории, где располагаются различные аттракционы в парковой зоне, был заключен между сторонами судебного спора в 2013 году. Срок действия договора - 29 декабря 2022 года. Общая площадь арендуемого обществом участка составляет 2,6 тыс. кв. м. В договоре прописано, что земля предназначен для эксплуатации части парковой территории.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Сказка-Град» зарегистрировано в 2004 году в Новороссийске. Общество занимается зрелищно-развлекательной деятельностью. Учредителями в равных долях (33,3%) являются: Георгий Исакидис, Андрей Медведев и Наталья Охрименко. Выручка компании в 2022 году составила 30,9 млн руб., прибыль - 8,3 млн руб.

Мэрия Новороссийска отказалась продлевать договор аренды с предпринимателем до 29 декабря 2025 года, ссылаясь на необходимость проведения торгов. Однако суд решил, что законодательством предусмотрены меры поддержки арендаторов публичных земельных участков, включая продление договоров аренды без проведения торгов.

Арбитражный суд Краснодарского края в феврале 2023 года удовлетворил иск ООО «Сказка-Град» к мэрии о признании незаконным решение администрации Новороссийска об отказе в заключении дополнительного соглашения о продлении срока договора аренды. Апелляционная инстанция оставила это решение без измнения.

Представитель ООО «Сказка-Град» заявил «Ъ-Кубань», что детские аттракционы в парке Ленина безопасны, они были поставлены из Италии.

На днях заместитель главы города Олег Мацедонский во время встречи с журналистами заявил о том, что в парк Ленина в Новороссийске нужно вложить 500 млн руб.

«У города есть хороший проект относительно парка им. Ленина. Для его реализации мы хотим найти концессионера. Что касается ближайших перспектив парка, то в скором времени аттракционы будут приведены в порядок, получат необходимые сертификаты безопасности»,— приводит словам Олега Мацедонского «Новороссийский рабочий».

Он добавил, что «неприглядные будочки», которые портят внешний вид парка, демонтируют. В середине лета, по словам чиновника, парк будет уже «полноценно работать и радовать посетителей».

Тат Гаспарян

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