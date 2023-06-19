БСК планирует заключить контракт стоимостью 51,5 млн рублей на медиасопровождение

АО «Башкирская содовая компания» намерено заключить контракт стоимостью 51,5 млн руб. на медиасопровождение в средствах массовой информации. Информация об этом опубликована на сайте «Контур Закупки». Контракт планируется заключить в июне с единственным поставщиком. Он будет действовать до 1 июня 2026 года.

Исполнитель должен будет создать новостные сюжеты на телеканале «РБК-Уфа», программы «Ракурс», «Дело», «Интервью», обеспечить публикации на сайте ufa.rbc.ru, работу открытой студии «Открытая студия РБК-Уфа» на мероприятиях, разместить рекламные ролики на телеканале. Также будет необходимо опубликовать новости о БСК в социальных сетях и сообществах, создать промо-фильм для нужд заказчика, организовать и провести круглый стол и пресс-конференцию, создать цикл телепередач экологической тематики, фотоархив, предоставить услуги фото- и видеосъемки на мероприятиях. Кроме этого, в обязанности исполнителя входит подготовка сценариев, информационных, аналитических и рекламных статей о деятельности компании.

Башкирская содовая компания — один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, ранее входила в АО «Башкирская химия». В 2020 году арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об истребовании у холдинга 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) БСК. Ценные бумаги перешли в собственность Росимущества. С 2021 года 38% акций БСК принадлежат Башкирии, еще 11% - в доверительном управлении, остальные находятся в федеральной собственности. В апреле текущего года президент РФ Владимир Путин передал акции компании, находящиеся в федеральной собственности, в доверительное управление компании «Русский водород». В 2021 году выручка БСК составила 58,9 млрд руб., чистая прибыль – 15,2 млрд руб.

Наталья Балыкова

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