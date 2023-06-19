Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

БСК планирует заключить контракт стоимостью 51,5 млн рублей на медиасопровождение

АО «Башкирская содовая компания» намерено заключить контракт стоимостью 51,5 млн руб. на медиасопровождение в средствах массовой информации. Информация об этом опубликована на сайте «Контур Закупки». Контракт планируется заключить в июне с единственным поставщиком. Он будет действовать до 1 июня 2026 года.

Исполнитель должен будет создать новостные сюжеты на телеканале «РБК-Уфа», программы «Ракурс», «Дело», «Интервью», обеспечить публикации на сайте ufa.rbc.ru, работу открытой студии «Открытая студия РБК-Уфа» на мероприятиях, разместить рекламные ролики на телеканале. Также будет необходимо опубликовать новости о БСК в социальных сетях и сообществах, создать промо-фильм для нужд заказчика, организовать и провести круглый стол и пресс-конференцию, создать цикл телепередач экологической тематики, фотоархив, предоставить услуги фото- и видеосъемки на мероприятиях. Кроме этого, в обязанности исполнителя входит подготовка сценариев, информационных, аналитических и рекламных статей о деятельности компании.

Башкирская содовая компания — один из крупнейших в РФ производителей кальцинированной и пищевой соды, ранее входила в АО «Башкирская химия». В 2020 году арбитражный суд Башкирии удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России об истребовании у холдинга 95,7% акций (1,58 млн из 1,66 млн штук) БСК. Ценные бумаги перешли в собственность Росимущества. С 2021 года 38% акций БСК принадлежат Башкирии, еще 11% - в доверительном управлении, остальные находятся в федеральной собственности. В апреле текущего года президент РФ Владимир Путин передал акции компании, находящиеся в федеральной собственности, в доверительное управление компании «Русский водород». В 2021 году выручка БСК составила 58,9 млрд руб., чистая прибыль – 15,2 млрд руб.

Наталья Балыкова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...