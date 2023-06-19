Экс-глава пожарно-спасательной части пойдет под суд за то, что прикрывал прогулы подчиненного

В Красноярске суд рассмотрит дело бывшего начальника пожарной-спасательной части, прикрывавшего прогулы подчиненного. В течение месяца на платил отсутствующему сотруднику зарплату и отмечал его в табеле, как присутствующего на рабочем месте, сообщает прокуратура Красноярского края.

Сотрудник, не выйдя работу после новогодних выходных, попросил начальника пару дней отгула по семейным обстоятельствам. Постепенно количество отгулов увеличилось. Позже выяснилось, что подчиненный находился в Москве, подыскивая жилье в связи с переездом. После месячного прогула сотрудник написал заявление об увольнении.

Действия начальника части вскрылись по жалобе анонима в прокуратуру. Было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ, максимальное наказание – 4 года колонии) и служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ).

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Оксана Павлова