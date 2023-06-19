Сборная Испании закончила беститульный период

Победителем очередного розыгрыша Лиги наций стала сборная Испании, обыгравшая в решающем матче состоявшегося в Нидерландах «Финала четырех» хорватов в серии пенальти после ничьей 0:0 в основное и дополнительное время. Первый за десять с лишним лет добытый испанцами титул важен, видимо, прежде всего для их нового тренера Луиса де ла Фуэнте — хотя бы как гарантия того, что он может относительно спокойно продолжать реформировать свою команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря победе сборной Испании в Лиге наций Луис де ла Фуэнте может относительно спокойно продолжать реформировать свою команду

Фото: Martin Meissner / AP Благодаря победе сборной Испании в Лиге наций Луис де ла Фуэнте может относительно спокойно продолжать реформировать свою команду

Фото: Martin Meissner / AP

Лига наций, запущенная Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) на излете предыдущего десятилетия,— это, конечно, состязание, несопоставимое по ценности с чемпионатами мира и Европы. И практический, что ли, смысл в нем, по крайней мере для грандов, заложен минимальный. Например, через нынешнее осуществляется отбор в заключительную стадию квалификации континентального первенства будущего года. В нем 12 сборных, потерпевших неудачу в основной ее части, поборются за три последние путевки на турнир в Германии. И сформирована эта дюжина будет как раз исходя из рейтинга в Лиге наций. Но для многих ли футбольных гигантов так актуален дополнительный шанс, если в группе на главной стадии, для того чтобы напрямую, без лишней нервотрепки, попасть на чемпионат, достаточно занять второе место?

При этом в Испании успех ее сборной все-таки вызвал серьезный резонанс. И все понятно. На рубеже позапрошлого и прошлого десятилетий испанская сборная доминировала в мировом футболе, взяв подряд три титула: два, в 2008 и 2012 годах,— на чемпионатах Европы, один, в 2010 году,— на чемпионате мира. Но вот после этого взлета никаких титулов у нее не было, а тут серия наконец прервалась. Понятно и для кого в первую очередь звание имело наибольшее значение.

За те десять с гаком лет, что сборная Испании никак не могла добраться до какого-нибудь трофея, насчет нее успело сложиться устойчивое представление как о команде, застрявшей в собственной «золотой» эпохе.

Играет — ну, может, с легким вариациями — все в ту же легендарную tiki-taka, базирующуюся на вечном владении мячом и вечной перепасовке. Только классные оппоненты к ней успели приспособиться, а в тренде оказался уже совсем другой футбол — быстрее, решительнее, агрессивнее. И постоянные срывы испанцев на подступах, то ближних, то дальних, к финалам лишь подтверждали, что курс им стоит корректировать.

Последний срыв случился под занавес 2022 года во время чемпионата мира в Катаре, когда сборная Испании в стартовом раунде play-off уступила марокканцам. И вслед за ним в ней произошла смена наставника с явным намеком на реформы кардинальнее, чем обычно. Смена, вызвавшая в Испании кучу вопросов и сомнений. Преемником Луиса Энрике стал специалист без яркого бэкграунда, которому уже пошел седьмой десяток и который не выглядел носителем стопки смелых и грандиозных идей по переустройству сборной. А первые матчи испанцев под руководством Луиса де ла Фуэнте сомнения только усилили. В марте они открыли квалификацию чемпионата Европы двумя встречами. Норвежцев сборная Испании разбила формально убедительно — 3:0. Но ее противник играл без своей суперзвезды Эрлинга Холанна, а два мяча хозяева забили уже в концовке. А затем испанцы умудрились потерпеть поражение — 0:2 — от середняков шотландцев на выезде. Вряд ли в этих играх можно было разглядеть хоть какой-то прогресс по сравнению с временами Луиса Энрике и знак, что функционеры в поисках наставника сборной сделали правильный выбор.

Голландский «Финал четырех» заставил все-таки иначе, с куда большей симпатией, взглянуть на работу Луиса де ла Фуэнте. Он заставил оценить, например, как неплохо вписались в его систему новые лица — те, кто вообще не привлекался в сборную при Луисе Энрике или привлекался, но чаще всего сидел на скамейке. Речь и об атаке с освежившими ее очередным юным испанским талантом Йереми Пино и Хоселу, внезапно в 33 года заслужившим переход из «Эспаньола» в «Реал» (в полуфинале оба гола в ворота итальянцев — в их активе), и о полузащите с получившим широкий функционал Фабианом Руисом, и об обороне с интегрированным в центр Робеном Ле Норманом, играющим теперь бок о бок с еще одним бывшим французом — не пригодившимся родине Эмериком Лапортом. А еще он заставил оценить, как, во всяком случае отрезками, эффективна схема, которой придерживается де ла Фуэнте,— это уже не привычные 4–2–3–1, а вполне традиционные для любого гранда 4–3–3. Стержневая роль в середине поля в таком формате принадлежит отыгравшему фантастический сезон за «Манчестер Сити» Родри, чьими лучшими качествами Энрике фактически жертвовал, переводя цементировать тылы, ради того чтобы в опорной зоне царствовал распрощавшийся с командой ветеран Серхио Бускетс.

И вроде бы испанцы и вправду после корректировок ускорились и окончательно выбросили на свалку прежние принципы, хотя тех, кому они дороги, в их основе еще достаточно.

Луис де ла Фуэнте, реформируя испанцев, скажем, умудрился оставить в основе и чемпиона Европы 2012 года Жорди Альбу, и даже 37-летнего чемпиона мира 2010 года Хесуса Наваса.

Впрочем, до восторгов по поводу результатов его деятельности еще, естественно, далеко. И никуда не денешься от констатации очевидного факта. При всей сладости для Испании завоеванного в Нидерландах титула ее сборная добралась до него со скрипом: с итальянцами справилась с огромным трудом, с хорватами — благодаря, как ни крути, не столько переформатированному стилю, сколько подвигам голкипера Унаи Симона, отразившего в серии пенальти два хорватских удара.

Алексей Доспехов