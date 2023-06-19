Экс-акционер Адлерского винзавода обжаловал продажу предприятия за 13 млн рублей

Бывший акционер АО «Адлерский винзавод» Омар Курбанов продолжит борьбу за проданное за 13 млн руб. предприятие в кассационном суде. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: adlervinzavod.ru Фото: adlervinzavod.ru

Как следует из данных электронной картотеки, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа возбудил кассационное производство по жалобе господина Курбанова на решения нижестоящих судов.

Как ранее «Ъ-Кубань» писал, комбинат по производству вин «Крикова» (Молдова, Кишинев) и житель Москвы Омар Курбанов, ранее владевшие 100% акций Адлерского винзавода, в июне 2022 года обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к предприятию. Они потребовали аннулировать сделку по продаже в 2020 году имущества завода жителю Сочи Антранику Яланузянову. Предметом сделки были 15 производственных, административных и складских зданий на земельном участке площадью 2,6 га на улице Гастелло, 40. Сообщалось также, что впоследствии объекты были перепроданы господином Яланузяновым иным лицам.

По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Адлерский винзавод» зарегистрировано в Москве. На официальном сайте предприятия указано, что Сочинский Молдвинзавод Министерства пищепрома Молдавской ССР был создан в 1963 году. В 1968 году его реорганизовали в государственное предприятие «Адлерский винзавод», в постсоветское время — в акционерное общество. В 2003 году предприятие прекращало свою деятельность, но в 2014 году вновь возобновило ее, проведя реконструкцию и техническое перевооружение.

Отказывая в иске, кубанский арбитраж указал, что оспариваемая сделка была впоследствии одобрена общим собранием акционеров. Винзавод, в частности, представил расписку о получении господином Курбановым наличных в счет оплаты проданного имущества. Как следует из материалов дела, в расписке указано, что за продажу винзавода и заключение договора уступки прав на земельный участок господином Курбановым получены деньги, эквивалентные $5,5 млн. Также, отмечается в решении, истцы не представили доказательств того, что директор завода, реализуя имущество предприятия, действовал вопреки воле акционеров. Кроме того, суды сослались на пропуск акционерами срока исковой давности.

Оспаривая решение в апелляции, истцы заявляли, что подлинник протокола собрания акционеров, о котором говорится в определении кубанского арбитража, суду не предоставлялся, а расписка не относится к оспариваемому договору купли-продажи. Тем не менее апелляционная инстанция пришла к выводу, что продажа имущества винзавода была осуществлена путем расчета через мажоритарного участника, полностью контролирующего завод. Кроме того, суд отметил, что истцы владеют в совокупности 100% акций предприятия и могли контролировать ход сделки.

В кассационной жалобе (имеется у «Ъ-Кубань») господин Курбанов говорит о необходимости пересмотра судебных актов в связи с рядом допущенных, по его мнению, нарушений. В частности, он ссылается на то, что никогда не наделял своего поверенного правом одобрять крупную сделку, следовательно, на собрании акционеров присутствовало неуполномоченное лицо. Кроме прочего, он считает, что суд необоснованно отказал ему в ходатайстве об истребовании оригиналов представленных ответчиком документов, в том числе и якобы выданной им расписки, что лишило его возможности заявить о фальсификации доказательств.

Михаил Волкодав

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