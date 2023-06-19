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Экс-акционер Адлерского винзавода обжаловал продажу предприятия за 13 млн рублей

Бывший акционер АО «Адлерский винзавод» Омар Курбанов продолжит борьбу за проданное за 13 млн руб. предприятие в кассационном суде. Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Фото: adlervinzavod.ru

Фото: adlervinzavod.ru

Как следует из данных электронной картотеки, Арбитражный суд Северо-Кавказского округа возбудил кассационное производство по жалобе господина Курбанова на решения нижестоящих судов.

Молдавский производитель вина оспаривает продажу имущества Адлерского винзавода

Как ранее «Ъ-Кубань» писал, комбинат по производству вин «Крикова» (Молдова, Кишинев) и житель Москвы Омар Курбанов, ранее владевшие 100% акций Адлерского винзавода, в июне 2022 года обратились в Арбитражный суд Краснодарского края с иском к предприятию. Они потребовали аннулировать сделку по продаже в 2020 году имущества завода жителю Сочи Антранику Яланузянову. Предметом сделки были 15 производственных, административных и складских зданий на земельном участке площадью 2,6 га на улице Гастелло, 40. Сообщалось также, что впоследствии объекты были перепроданы господином Яланузяновым иным лицам.

По данным «СПАРК-Интерфакса», АО «Адлерский винзавод» зарегистрировано в Москве. На официальном сайте предприятия указано, что Сочинский Молдвинзавод Министерства пищепрома Молдавской ССР был создан в 1963 году. В 1968 году его реорганизовали в государственное предприятие «Адлерский винзавод», в постсоветское время — в акционерное общество. В 2003 году предприятие прекращало свою деятельность, но в 2014 году вновь возобновило ее, проведя реконструкцию и техническое перевооружение.

Отказывая в иске, кубанский арбитраж указал, что оспариваемая сделка была впоследствии одобрена общим собранием акционеров. Винзавод, в частности, представил расписку о получении господином Курбановым наличных в счет оплаты проданного имущества. Как следует из материалов дела, в расписке указано, что за продажу винзавода и заключение договора уступки прав на земельный участок господином Курбановым получены деньги, эквивалентные $5,5 млн. Также, отмечается в решении, истцы не представили доказательств того, что директор завода, реализуя имущество предприятия, действовал вопреки воле акционеров. Кроме того, суды сослались на пропуск акционерами срока исковой давности.

Предприятие вывели из себя

Оспаривая решение в апелляции, истцы заявляли, что подлинник протокола собрания акционеров, о котором говорится в определении кубанского арбитража, суду не предоставлялся, а расписка не относится к оспариваемому договору купли-продажи. Тем не менее апелляционная инстанция пришла к выводу, что продажа имущества винзавода была осуществлена путем расчета через мажоритарного участника, полностью контролирующего завод. Кроме того, суд отметил, что истцы владеют в совокупности 100% акций предприятия и могли контролировать ход сделки.

В кассационной жалобе (имеется у «Ъ-Кубань») господин Курбанов говорит о необходимости пересмотра судебных актов в связи с рядом допущенных, по его мнению, нарушений. В частности, он ссылается на то, что никогда не наделял своего поверенного правом одобрять крупную сделку, следовательно, на собрании акционеров присутствовало неуполномоченное лицо. Кроме прочего, он считает, что суд необоснованно отказал ему в ходатайстве об истребовании оригиналов представленных ответчиком документов, в том числе и якобы выданной им расписки, что лишило его возможности заявить о фальсификации доказательств.

Михаил Волкодав

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