Роспотребнадзор не фиксирует загрязнения моря у берегов Краснодарского края

Специалисты не выявили в пробах морской воды Азово-Черноморского побережья отклонений от нормы, которые могли бы быть связаны с разрушением Каховской ГЭС, сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

«Выполнено 1552 лабораторных исследований морской воды Азово-Черноморского побережья, в том числе на микробиологические показатели - 581, санитарно-химические –582, паразитологические –323, вирусологические - 66. Исследованные пробы соответствуют санитарным требованиям», — отметили в ведомстве.

Вместе с тем власти Одесской области ввели запрет на вылов рыбы и купание в море из-за того, что в воде обнаружены возбудители инфекционных болезней, в том числе холеры. Как отмечено на сайте горсовета, по результатам лабoраторных oбследований в воде oбнаружены вoзбудители сальмoнеллы, рота- и астравирусы, холерoвидные вибрионы, парагемолитикус, яйца и личинки гельминтов людей и животных.

Наталья Решетняк

Читайте нас в Telegram