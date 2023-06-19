«Росводоканал Краснодар» реконструирует водопровод по ул. Старокубанской

«Росводоканал Краснодар» продолжает реконструкцию водопроводных сетей по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Ставропольской, начатую в рамках реализации инвестиционной программы.
Стальные сети, обеспечивающие водоснабжение жителей центрального округа, специалисты меняют на новые пластиковые. Новые трубы прослужат не менее 50 лет. Кроме того, диаметр трубопровода будет увеличен более чем в два раза — с 200 до 450 мм.
На сегодняшний день из запланированных 1900 метров специалисты уже проложили 1620 метров трубопровода. Реконструкция проводится с использованием самых современных технологий, в частности, при помощи метода горизонтально-направленного бурения, позволяющего прокладывать коммуникации с минимальным ущербом для городского ландшафта.
«В ходе реконструкции участка трубопровода будет выполнена замена колодцев и запорной арматуры,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— Главная цель работ — увеличить мощность системы водоснабжения, чтобы обеспечить качественными услугами наших абонентов, а также жителей домов в районе ул. Обрывной, которые мы планируем подключить в 2023 году». Плановый срок завершения работ — конец июля».
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