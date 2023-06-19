«Росводоканал Краснодар» реконструирует водопровод по ул. Старокубанской

«Росводоканал Краснодар» продолжает реконструкцию водопроводных сетей по ул. Старокубанской от ул. Новой до ул. Ставропольской, начатую в рамках реализации инвестиционной программы.

Фото: Пресс-служба Краснодар Водоканал

Стальные сети, обеспечивающие водоснабжение жителей центрального округа, специалисты меняют на новые пластиковые. Новые трубы прослужат не менее 50 лет. Кроме того, диаметр трубопровода будет увеличен более чем в два раза — с 200 до 450 мм.

На сегодняшний день из запланированных 1900 метров специалисты уже проложили 1620 метров трубопровода. Реконструкция проводится с использованием самых современных технологий, в частности, при помощи метода горизонтально-направленного бурения, позволяющего прокладывать коммуникации с минимальным ущербом для городского ландшафта.

«В ходе реконструкции участка трубопровода будет выполнена замена колодцев и запорной арматуры,— говорит директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.— Главная цель работ — увеличить мощность системы водоснабжения, чтобы обеспечить качественными услугами наших абонентов, а также жителей домов в районе ул. Обрывной, которые мы планируем подключить в 2023 году». Плановый срок завершения работ — конец июля».

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