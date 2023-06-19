Регионы средней и нижней Волги получат деньги на развитие села

Пензенская, Саратовская, Волгоградская и Астраханская области получат деньги на развитие сельских территорий. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Больше всего денег чиновники решили направить в Волгоградскую область: в текущем году регион получит более 445 млн руб; в 2024 — почти 66,5 млн. В соседнюю Саратовскую область решено направить порядка 276 млн и 4 млн в 2023 и 2024 годах соответственно. Для сел Пензенской области в бюджете РФ нашлось порядка 130 млн и 22 млн руб; для Астраханских — 4,2 и 8,6 млн руб.

По замыслу чиновников большая часть денег пойдет на строительство и ремонт социальной инфраструктуры: домов культуры, детских садов, школ, спортивных объектов. Также планируется поддержать жилищное строительство и прокладку коммуникаций в сельских населенных пунктах.

В правительстве подчеркивают, что меры направлены на повышение качества жизни сельских жителей, сохранение и развитие традиционных отраслей сельского хозяйства, а также привлечение молодежи и специалистов в сельские районы.

Никита Маркелов