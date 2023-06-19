Трехлетний ребенок из семьи из Узбекистана попал в больницу после падения с третьего этажа в Петербурге

Трехлетний мальчик попал в детскую городскую больницу № 2 в Санкт-Петербурге после падения с третьего этажа жилого дома в Красногвардейском районе, рассказала «Фонтанка» со ссылкой на собственные источники в органах. Семья ребенка приехала в городе из Узбекистана месяц назад.

Трагедия произошла накануне, 18 июня, в доме № 9 по улице Маршала Тухачевского. По предварительной информации, ребенок залез на подоконник и облокотился на москитную сетку, не выдержавшую его веса. Сейчас за жизнь мальчика борются врачи.

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