Полиция поставила на учет школьницу из поселка Ильского, издевавшуюся над щенком

Сотрудники отдела МВД России по Северскому району поставили на профилактический учет в подразделение по делам несовершеннолетних (ПДН) третьеклассницу, которая жестоко обращалась с щенком. Об этом сообщает пресс-служба полиции Кубани.

Речь идет о жительнице поселка Ильского, которая избивала щенка на камеру и выкладывала записи в соцсети. После того как история получила огласку, полиция разыскала школьницу и начала проверку по факту жестокого обращения с животным.

Щенка забрал местный фонд помощи животным. Жизни животного ничего не угрожает. Девочка удалила видео из социальных сетей.

Олег Исаев

Читайте нас в Telegram