Доля живущих за чертой бедности татарстанцев снизилась до 5%

В Татарстане по итогам 2022 года доля живущих за чертой бедности составила 5%, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает РИА «Новости».

Данный показатель оказался одним из самых низких в стране. Лучше обстоят дела только в Ямало-Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге (по 4,5%). Самый высокий показатель зафиксирован в Ингушетии (30,5%). В тройку также вошли Тыва и Карачаево-Черкессия.

Отношение медианных доходов татарстанцев к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 2,08. По данному показателю Татарстан занял в рейтинге российских регионов 11-ю строчку.