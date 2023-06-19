Alpine готовит собственную платформу для электромобилей

Компания Alpine разработает собственную платформу для электромобилей, которая ляжет в основу нескольких моделей, сообщает Autocar со ссылкой на генерального директора Renault Group Луку де Мео.

«Мы долго обсуждали и, наконец, решили построить собственную платформу для электрического спорткара», — заявил господин де Мео, отказавшись сообщать подробности о проекте.

Напомним, ранее появилась информация, что в2024-м должен появиться электрический «заряженный» хэтчбек Alpine, затем на рынок выведут три электрических кроссовера — в 2025-м, 2027-м и 2028-м годах ожидается премьера кроссоверов C-класса, D-класса и E-класса соответственно, а в 2026-м появится электрический спорткар на замену модели A110.

Максим Вершинин

Подписывайтесь на страницу «Автопилота» в VK