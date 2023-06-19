Муниципалитетам Башкирии дали еще 10 дней на ремонт местных дорог

Администрации городов и районов Башкирии должны будут завершить ремонт дефектов на местных дорогах до 30 июня. Такое поручение главам муниципалитетов дал премьер-министр правительства региона Андрей Назаров после доклада министра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Клебанова на совещании в понедельник, 19 июня.

Господин Клебанов сообщил, что проинспектировать и оцифровать ямы на местных дорогах муниципалитеты должны были до 15 мая, а до 15 июня — завершить их ремонт. Всего с начала весны проинспектировано 90% дорог, оцифровано около 41,5 тыс. дорожных ям, 29 тыс. из которых ликвидированы.

Все запланированные работы провели в 31 муниципалитете, еще в 23-х ремонт продолжается. Два города и 17 районов, где выполнено до 30% работ, попали в «красную зону». Низкие темпы по инспектированию и оцифровке ям отмечены в Аургазинском и Бураевском районах. По словам Александра Клебанова, задержки происходят из-за проблем на местах, в том числе, увольнений ответственных за дороги чиновников. Однако главы районов обещают завершить ремонт «в кратчайшие сроки».

Андрей Назаров поручил руководителям муниципалитетов закончить работы до 30 июня, отметив, что «половина летнего сезона уже прошла, а мы только раскачиваемся». Он подчеркнул, что некачественные дороги — одна из причин аварий, в которых гибнут дети.

Наталья Балыкова

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