Следком ведет проверки в связи с утоплением двоих детей в Ростовской области

Следственное управление Следственного комитета РФ в Ростовской области ведет процессуальные проверки по двум фактам утопления несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, один из детей — 4-летний мальчик утонул 18 июня на пляже в Советском районе Ростова-на-Дону. Трагедия произошла на пляже «Каррера», сообщают местные СМИ.

Второй случай произошел в рядом со ст. Старочеркасской в Аксайском районе Ростовской области. Днем 18 июня 12-летний подросток утонул в реке Дон в необорудованном для купания месте. Тело ребенка пока не нашли.

«Все обстоятельства гибели детей будут установлены в ходе проверок. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения»,— отмечает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Анастасия Назарова