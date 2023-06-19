Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Следком ведет проверки в связи с утоплением двоих детей в Ростовской области

Следственное управление Следственного комитета РФ в Ростовской области ведет процессуальные проверки по двум фактам утопления несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следователей, один из детей — 4-летний мальчик утонул 18 июня на пляже в Советском районе Ростова-на-Дону. Трагедия произошла на пляже «Каррера», сообщают местные СМИ.

Второй случай произошел в рядом со ст. Старочеркасской в Аксайском районе Ростовской области. Днем 18 июня 12-летний подросток утонул в реке Дон в необорудованном для купания месте. Тело ребенка пока не нашли.

«Все обстоятельства гибели детей будут установлены в ходе проверок. По результатам проверок будут приняты процессуальные решения»,— отмечает пресс-служба СУ СКР по Ростовской области.

Анастасия Назарова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...