Кубанский арбитраж не стал привлекать учредителей зерновой компании «Класс» к субсидиарной ответственности

Арбитражный суд Краснодарского края (АСКК) отказал в удовлетворении заявления конкурсного управляющего Алескея Голубева о привлечении лиц, контролировавших зерновую компанию «Класс» к субсидиарной ответственности на 116 млн руб. Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Заявление было подано в отношении учредителей ООО «Зерновая компания “Класс”» Сергея Михайловича и Юлии Паршиковой (отец и дочь), а также компании ООО «ЗК “ЭФКО-К”».

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Зерновая компания “Класс”» зарегистрировано в 2008 году в Кропоткине, его профиль — оптовая торговля зерном. В ноябре 2019 года по заявлению ФНС России по Краснодарскому краю суд признал зерновую компанию «Класс» банкротом. Сумма долга предприятия перед налоговой составляла 99,7 млн руб.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», Алексей Голубев пришел к выводу, что контролирующими должника лицами была использована недобросовестная бизнес-модель, целью которой являлось аккумулирование налоговых рисков на должнике и вывод налоговой выгоды в виде вычетов, по которым не сформирована налоговая база, в пользу ЗК «ЭФКО-К».

По его словам, применение этой схемы позволило ООО «ЗК “ЭФКО-К”» осуществить закупку сельхозтоваров по цене ниже, чем этот товар отпускается сельхозтоваропроизводителями первоначальным покупателям.

АСКК, изучив доводы сторон, пришел к выводу, что «ЗК ЭФКО-К» не контролировало должника и не получало выгоды от недобросовестного поведения ООО «ЗК «Класс». «Все отношения между ООО “ЗК ЭФКО-К” и ООО “ЗК «Класс” были построены на добровольной основе и были направлены на достижение только законных деловых целей. Стоимость поставляемого должником сырья соответствовала рыночным ценам. Ответчик не контролировал расходование должником его выручки и не давал указаний о неоплате налогов и сборов», – говорится в судебном акте.

Наталья Решетняк

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